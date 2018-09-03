Fiyat artışları (2)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,85 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,85 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görülürken, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve haberleşmede yüzde 2,63 artış kaydedildi.

Ağustosta ana harcama grupları itibarıyla endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabıda yüzde 1,59 düşüş gerçekleşti.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 27,13 ile ulaştırma grubunda görüldü. Bunu yüzde 23,76 ile ev eşyası, yüzde 23,23 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 19,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,3 ile konut izledi.