Fiyat artışları (2)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,85 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,85 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görülürken, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve haberleşmede yüzde 2,63 artış kaydedildi.
Ağustosta ana harcama grupları itibarıyla endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabıda yüzde 1,59 düşüş gerçekleşti.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 27,13 ile ulaştırma grubunda görüldü. Bunu yüzde 23,76 ile ev eşyası, yüzde 23,23 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 19,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,3 ile konut izledi.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)Gıda ve alkolsüz içecekler 0,06 19,75Alkollü içecekler ve tütün 0,42 1,81Giyim ve ayakkabı-1,59 13,59Konut 3,8516,30
Ev eşyası4,56 23,76Sağlık 0,8812,57
Ulaştırma4,45 27,13Haberleşme 2,63 7,35Eğlence ve kültür 2,61 12,15Eğitim 0,79 8,65Lokanta ve oteller 1,8814,83
Çeşitli mal ve hizmetler5,85 23,23- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında, ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,02 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)Mevsimlik ürünler hariç TÜFE3,01
17,45
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,31
16,95
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,35
17,22
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç3,02
18,12
(Sürecek)
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