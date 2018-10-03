Fiyat artışları (2)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,30, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla eylülde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,41 ile ev eşyası grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,42, eğlence ve kültürde yüzde 6,62, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,40 artış kaydedildi.
Eylülde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplardan alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,07 ile en az artış gösteren grup olarak kayıtlarda yer aldı.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 37,28 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 36,61 ile ulaştırma, yüzde 30,61 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 27,70 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 21,84 ile konut izledi.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)Gıda ve alkolsüz içecekler 6,40 27,70Alkollü içecekler ve tütün 0,07 1,88Giyim ve ayakkabı3,97 17,16Konut 5,5621,84
Ev eşyası11,41 37,28Sağlık 2,3014,67
Ulaştırma9,15 36,61Haberleşme 1,11 8,26Eğlence ve kültür 6,62 19,39Eğitim 3,98 10,67Lokanta ve oteller 4,7719,09
Çeşitli mal ve hizmetler7,42 30,61- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,76 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)Mevsimlik ürünler hariç TÜFE6,14
23,80
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE6,70
23,71
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE6,76
24,05
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE6,64
24,79
(Sürecek)
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