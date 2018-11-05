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Fiyat artışları (2)

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

Ekimde ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 12,74 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti - Endekste bu ayda düşüş gösteren tek grup yüzde 0,85 ile ulaştırma oldu

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 12,74 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,67, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,90 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 12,74 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, konutta yüzde 4,15, ev eşyasında yüzde 3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,22, eğlence ve kültürde yüzde 2,07 artış kaydedildi.

Ekimde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0,85 ile ulaştırma oldu. Ana harcama gruplardan eğitim yüzde 0,01 ile en az artış gösteren grup olarak kayıtlarda yer aldı.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 37,92 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 32 ile ulaştırma, yüzde 31,5 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 29,26 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,72 ile konut izledi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)Gıda ve alkolsüz içecekler 3,22 29,26Alkollü içecekler ve tütün 0,18 2,06Giyim ve ayakkabı12,74 18,45Konut 4,15 25,72

Ev eşyası 3,44 37,92Sağlık 1,48 15,83

Ulaştırma -0,85 32Haberleşme 2,05 10,48Eğlence ve kültür 2,07 24,02Eğitim 0,01 10,27Lokanta ve oteller 1,52 20,06

Çeşitli mal ve hizmetler 1,61 31,50- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında, ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,77 ile "işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,91

24,78

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,77

24,37

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,61

24,34

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE2,76

25,52

(Sürecek)

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