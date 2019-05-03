Fiyat artışları (2)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, nisanda aylık bazda en yüksek artış, yüzde 6,77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,39 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda, aylık bazda en yüksek artış yüzde yüzde 6,77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 5,36, ev eşyasında yüzde 2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,94, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,40 artış kaydedildi.

Nisanda ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0,30 ile haberleşme oldu.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Bunu yüzde yüzde 27,64 ile ev eşyası, yüzde 27,47 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 19,75 ile sağlık ve yüzde 19,58 ile lokanta ve oteller izledi.