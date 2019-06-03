Fiyat artışları (2)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, mayısta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,09, ulaştırmada yüzde 2,18, eğlence ve kültürde yüzde 1,86, lokanta ve otellerde yüzde 1,61 artış kaydedildi.

Mayısta ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1,58 ile ev eşyası olurken, bunu 1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Bunu yüzde 26,75 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 24,54 ile ev eşyası, yüzde 20,06 ile eğlence ve kültür ve yüzde 19,77 ile lokanta ve oteller izledi.