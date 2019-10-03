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Fiyat artışları (2)

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Eylülde ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda gerçekleşti - Söz konusu ayda en çok düşüş 0,60 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 artış kaydedildi.

Eylülde ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, eğlence ve kültürde yüzde 0,53, haberleşmede yüzde 0,07 düşüş gerçekleşti.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 15,41 ile sağlık, yüzde 14,98 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,87 ile lokanta ve oteller, yüzde 14 ile eğitim izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 42'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292'sinin ortalama fiyatlarında artış, 84'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Gıda ve alkolsüz içecekler-0,609,52Alkollü içecekler ve tütün1,7943,86Giyim ve ayakkabı2,132,85Konut2,1510,34Ev eşyası0,778,66 Sağlık0,5115,41Ulaştırma1,61-0,66Haberleşme-0,072,37Eğlence ve kültür-0,537,36Eğitim0,8114Lokanta ve oteller1,5414,87Çeşitli mal ve hizmetler2,0914,98- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

"="">İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,33 ile "İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)1,0310,43İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE)0,998,90Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç (TÜFE)1,067,54İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE)1,338,32Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE)0,957,73Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE)0,446,93(Sürecek)

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Fiyat artışları tüfe TÜİK

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