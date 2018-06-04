Fiyat artışları (3)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), mayısta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,63, imalat sanayisi sektöründe yüzde 3,43, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 9,34 ve su sektöründe yüzde 1,15 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,79, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,63, imalat sanayisi sektöründe yüzde 3,43, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 9,34 ve su sektöründe yüzde 1,15 artış olarak gerçekleşti.

Mayısta bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 12,16 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 10,68 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 9,34 ile elektrik ve gaz olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre mayısta aylık ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla mayıs Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı2,6319,61İmalat3,4320,37Elektrik, gaz9,3418,69Su temini1,155,25(Sürecek)

