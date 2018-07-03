Fiyat artışları (3)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), haziranda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,44, imalat sanayisi sektöründe yüzde 3,16, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,97 ve su sektöründe yüzde 1,20 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,57 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,44, imalat sanayisi sektöründe yüzde 3,16, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,97 ve su sektöründe yüzde 1,20 artış olarak gerçekleşti.

Haziranda bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 15,09 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 6,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 5,18 ile elektrikli teçhizat olarak kayıtlara geçti. Kömür ve linyit ise bir önceki aya göre yüzde 0,24 düşüş gösterdi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre haziranda aylık ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla haziran Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı2,4424,09İmalat3,1624,10Elektrik, gaz1,9719,95Su temini1,206,13(Sürecek)

