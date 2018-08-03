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Fiyat artışları (3)

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

Yİ-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,86, imalat sanayisi sektöründe yüzde 1,87, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,99 ve su sektöründe yüzde 1,44 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), temmuzda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,86, imalat sanayisi sektöründe yüzde 1,87, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,99 ve su sektöründe yüzde 1,44 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,77, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,41 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,86, imalat sanayisi sektöründe yüzde 1,87, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,99 ve su sektöründe yüzde 1,44 artış olarak gerçekleşti.

Temmuzda bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 11,09 ile tütün ürünleri, yüzde 3,84 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 3,45 ile kimyasallar ve kimyasal ürünleri olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık içeçekler yüzde 0,33, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 0,12, metal cevherleri yüzde 0,02 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre temmuzda aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla temmuz Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı0,8624,86İmalat1,8725,28Elektrik, gaz0,9923,06Su temini1,447,06(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
enerji Fiyat artışları temmuz Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

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