Fiyat artışları (3)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,69, imalat sanayi sektöründe yüzde 7,31, su sektöründe yüzde 1,52 artarken, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 1,2 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,6, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,32, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,13 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,78 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,69, imalat sanayi sektöründe yüzde 7,31, su sektöründe yüzde 1,52 artış, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

Ağustosta bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 25,11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 15,33 ile metal cevherleri, yüzde 12,07 ile ana metaller olarak gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ağustosta aylık en fazla artış ara malında ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla ağustos Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı5,6930,80İmalat7,3133,29Elektrik, gaz-1,2020,66Su temini1,528,30(Sürecek)

