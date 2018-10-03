Fiyat artışları (3)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylülde bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,65, imalat sanayi sektöründe yüzde 9, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 40,21 ve su sektöründe yüzde 0,65 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 10,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 38,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,36 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,65, imalat sanayi sektöründe yüzde 9, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 40,21 ve su sektöründe yüzde 0,65 artış olarak kayıtlara geçti.

Eylülde bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 40,21 ile elektrik ve gaz, yüzde 16,95 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 13,74 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler olarak gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre eylülde aylık ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla eylül Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı5,6537,20İmalat944,77Elektrik, gaz40,2171,88Su temini0,658,64(Sürecek)

