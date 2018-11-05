Fiyat artışları (3)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekimde bir önceki aya göre imalat sanayi sektöründe yüzde 0,17, su sektöründe yüzde 0,89, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,12 ve elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,62 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,91, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 40,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 23,73 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,17, su sektöründe yüzde 0,89, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,12 ve elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,62 artış olarak kayıtlara geçti.

Ekimde bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörle, yüzde 20,78 ile ham petrol ve doğal gaz, 8,62 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtım, yüzde 7,33 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) olarak gerçekleşti. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 9,11, metal cevherleri yüzde 5,35, ana metaller yüzde 4,11 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ekimde aylık ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla ekim Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı1,1235,87İmalat0,1742,62Elektrik, gaz8,6282,87Su temini0,899,22(Sürecek)

