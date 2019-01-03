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Fiyat artışları (3)

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 10:40 | Son Güncelleme

Yİ-ÜFE geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,46, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,56, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,47 ve su sektöründe 0,13 düştü

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2018'in Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,46, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,56, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,47 ve su sektöründe 0,13 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,22 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,01 yükseldi.

Sanayideki dört sektörün kasım ayına göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,46, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,56, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,47 ve su sektöründe 0,13 düşüş olarak gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla düşüş gösteren alt sektörler, yüzde 22,56 ile ham petrol ve doğal gaz ürünleri, yüzde 13,14 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,47 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı oldu.

Buna karşılık, tütün ürünleri yüzde 1,99, içecekler yüzde 1,74, diğer ulaşım araçları yüzde 1,59 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre bu dönemde aylık en fazla düşüş yüzde 8,91 ile enerjide gerçekleşti.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla aralıkta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı -2,46 24,34İmalat -1,56 31,11Elektrik, gaz -8,47 75,02Su temini -0,13 9,13

(Sürecek)

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aralık enflasyon TÜİK

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