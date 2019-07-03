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Fiyat artışları (3)

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 10:28 | Son Güncelleme

Yİ-ÜFE haziranda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,50, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,83, su temini sektöründe yüzde 0,43 arttı, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,45 geriledi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) haziranda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,50, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,83, su temini sektöründe yüzde 0,43 yükseldi, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,45 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,09, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,04 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,81 yükseldi.

Sanayideki 4 sektörün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında, enflasyon, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,50, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,83, su temini sektöründe yüzde 0,43 arttı. İmalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,45 düşüş gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 7,83 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 4,44 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,19 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,79, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,10, ana metaller yüzde 2,70 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarında haziranda aylık en fazla artış dayanıklı tüketim mallarında, yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla haziranda Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Madencilik ve taş ocakçılığı 0,50 22,15İmalat -0,45 23,15Elektrik, gaz 7,83 54,20Su temini 0,43 -4,04

(Sürecek)

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