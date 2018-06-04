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Fiyat artışları (4)

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 10:50 | Son Güncelleme

Mayısta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,99 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" oldu - En düşük artış ise yüzde 10,40 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti

Türkiye'de mayısta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,99 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 12,15 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,66 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,08 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,99 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 13,74 ile "Antalya, Isparta, Burdur" ve 13,69 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,40 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki bölgeler Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Türkiye 1,62 12,15 İstanbul 1,41 11,57 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 1,33 12,35 Balıkesir, Çanakkale 1,28 10,40 İzmir 1,82 12,96 Aydın, Denizli, Muğla 1,71 13,59 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak 1,65 12,68 Bursa, Eskişehir, Bilecik 2,03 11,82 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 1,68 12,08 Ankara 1,62 11,35 Konya, Karaman 1,76 12,57 Antalya, Isparta, Burdur 1,66 13,74 Adana, Mersin 1,52 13,01 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 1,68 13,99 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 1,67 11,37 Kayseri, Sivas, Yozgat 1,96 12,04 Zonguldak, Karabük, Bartın 2,66 13,69 Kastamonu, Çankırı, Sinop 2,11 11,90 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 2,08 12,16 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 1,93 13,08 Erzurum, Erzincan, Bayburt 1,93 12,89 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 2,23 11,54 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 1,70 13,07 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 2,02 12,61 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 1,85 11,67 Şanlıurfa, Diyarbakır 1,46 11,63 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 1,60 12,35
(Bitti)

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Fiyat artışları mayıs TÜİK

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