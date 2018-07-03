Fiyat artışları (4)

Türkiye'de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 17,38 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 15,39 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,69 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,58 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 17,38 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 17,21 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" ve yüzde 17,05 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 13,99 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki Bölgeler

Aylık değişim (Yüzde)

Yıllık değişim (Yüzde)

Türkiye

2,61

15,39