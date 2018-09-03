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Fiyat artışları (4)

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

Ağustosta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 20,52 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" oldu - En düşük artış ise yüzde 16,40 ile "Ankara" bölgesinde görüldü

Türkiye'de ağustosta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 20,52 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ağustosta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 17,90 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,33 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde olurken, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış da yüzde 14,50 ile aynı bölgede gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,99 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde oldu.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 20,52 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde kaydedildi. Bu bölgeyi, yüzde 20,43 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" takip etti. En düşük fiyat artışı ise yüzde 16,40 ile ''Ankara" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:

Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) TR Türkiye-Turkey 2,30 17,90 TR10 (İstanbul) 2,29 17,10 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 1,71 17,30 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 2,07 16,74 TR31 (İzmir) 2,21 18,34 TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 2,26 19,40 TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 2,51 18,49 TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 2,38 17,39 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 2,49 18,43 TR51 (Ankara) 2,06 16,40 TR52 (Konya, Karaman) 2,72 18,75 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 1,99 18,79 TR62 (Adana, Mersin) 1,98 18,44 TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 2,91 20,52 TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 2,48 17,44 TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 2,79 18,54 TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 1,81 18,42 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 2,80 18,31 TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 2,11 18,64 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 3,33 20,43 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 2,75 19,08 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 2,32 17,81 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 2,82 19,63 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 1,64 17,39 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 2,16 17,77 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 1,73 18,83 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 1,46 17,57(Bitti)

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ağustos Fiyat artışları TÜİK

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