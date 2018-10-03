Fiyat artışları (4)

Türkiye'de eylülde yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 28,30 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 24,52 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 8,12 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde olurken, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış da yüzde 22,88 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,32 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde oldu.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,30 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde kaydedildi. Bu bölgeyi, yüzde 27,88 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesi takip etti. En düşük fiyat artışı ise yüzde 22,08 ile ''Ankara" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle: