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Fiyat artışları (4)

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

Geçen yılın aralık ayında yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 23,53 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu

Türkiye'de, 2018'in Aralık ayında yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 23,53 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aralıkta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 20,30 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,63 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,53 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 18,26 ile "Hatay, Kahramanmaraş Osmaniye" bölgesinde görüldü.

En az fiyat artışı ise yıllık bazda yüzde 18,23 ile "Ankara" bölgesinde görüldü. Ankara'yı yüzde 18,96 ile "İstanbul" takip etti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:

İBBS 2. Düzey-SR level 2 Aylık değişim

(Yüzde)

Yıllık değişim
(Yüzde) Türkiye-Turkey -0,40 20,30 TR10 (İstanbul) -0,27 18,96 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) -0,32 19,66 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) -0,35 19,91 TR31 (İzmir) -0,31 20,44 TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) -0,45 22,41 TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) -0,55 21,95 TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) -0,32 20,14 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) -0,46 19,94 TR51 (Ankara) -0,68 18,23 TR52 (Konya, Karaman) -0,14 20,90 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) -0,64 21,41 TR62 (Adana, Mersin) -0,18 21,94 TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) -0,99 22,09 TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) -0,55 20,82 TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) -0,71 20,60 TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) -0,44 21,04 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) -0,43 21,80 TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) -0,49 22,34 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) -0,59 22,20 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) -0,68 20,40 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) -0,05 23,53 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) -0,47 21,05 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,16 22,90 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)-0,02 22,62 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,63 23,20 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,11 23,32(Bitti)

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aralık ayı enflasyon Fiyat artışları TÜİK

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