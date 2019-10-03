Fiyat artışları (4)

ANKARA (AA) - Türkiye'de, eylül ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 10,98 ile "İzmir" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 9,26 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,29 ile "İzmir", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 21,41 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 10,98 ile "İzmir" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 10,81 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 7,29 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde kaydedildi.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki Bölgeler Aylık değişim Yıllık değişim TR Türkiye-Turkey 0,99 9,26 TR10 (İstanbul) 1,25 9,50 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 0,99 10,13 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 1,16 10,72 TR31 (İzmir) 1,29 10,98 TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 0,50 10,12 TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 1,06 9,98 TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,86 10,04 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 1,02 8,43 TR51 (Ankara) 1,24 7,62 TR52 (Konya, Karaman) 0,45 8,00 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 1,13 9,60 TR62 (Adana, Mersin) 0,88 10,42 TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 0,70 7,33 TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,75 10,38 TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 0,75 9,04 TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 0,39 8,10 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 0,25 8,71 TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,74 8,00 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 0,94 8,38 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 0,58 10,10 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 0,17 9,86 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 0,85 7,79 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,29 10,81 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,80 7,29 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,55 10,60 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,41 9,59(Bitti)

