"Fiyat istikrarı şart"

İZMİR (AA) - Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, döviz kurundaki artışa ilişkin, "Sanayi yatırımlarının ve üretimin sürdürülebilirliği için öngörülebilirlik ve fiyat istikrarı şarttır.” ifadelerini kullandı.

Sivri, yaptığı açıklamada, döviz kurlarının yıl başından bu yana gösterdiği seyrin Türkiye ekonomisinde derin kırılganlıklara yol açtığını savundu.

Sanayicinin yeni yatırımlar için istikrar aradığını belirten Sivri, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin yatırım konusunda kararlılıkla harekete geçebilmesi, üretime ve istihdama yönelik çabaların sonuç verebilmesi ancak fiyat istikrarını koruyan, aşırı iniş veya çıkışlar göstermeyen, iç ve dış piyasalara güven verici para ve maliye politikaları ile sağlanabilir. Halihazırda sanayicimiz ve ihracatçımız nasıl bir satın alma maliyetiyle karşılaşabileceğini kestirememekte dolayısıyla üretim ve yatırım için kısa ve orta vadeli hedefler koyamamaktadır. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz ki sanayi yatırımlarının ve üretimin sürdürülebilirliği için öngörülebilirlik ve fiyat istikrarı şarttır."

Sivri, katma değerli üretim, çeşitlendirilmiş ihracat, iyi planlanmış bir eylem planının Türkiye ekonomisine ve sanayisinin gelişimine ivme kazandıracağını sözlerine ekledi.

