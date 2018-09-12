"Fiyatı 12 liraya çıktı ihracatçıların telefonları sustu"

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Lezzetiyle İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'da beğeniyle tüketilen "Bursa siyahı"nın tarladan çıkışta kilogram fiyatı 3 liradan 12 liraya kadar yükselince üreticinin yüzü güldü. Lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa siyahı", erken olgunlaşma dolayısıyla 7 Ağustos'ta yurt dışı pazarına sunulmaya başlandı. İhracatın başladığı günlerde 7 lirayı gören fiyatlar, hemen ardından 3 liraya kadar düştü. Yurt dışında "Türk siyah inciri" olarak bilinen meyvenin fiyatı, sezon sonuna yaklaşılmasıyla ürünün azalması ve pazardan gelen taleple 12 liraya kadar çıktı. - "Üretici fiyatlardan memnun" Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incirde bu sezon erken olgunlaşma yaşandığını ve bu yüzden sezonun çok erken açıldığını hatırlattı. Bu durumun fiyatlara yansıdığını belirten Yazgan, "Her zaman söylüyoruz, erken ihraç etmek, birkaç bölge için cazip olabiliyor ama bütüne bakıldığında bizlere, üreticiye zarar veriyor." dedi.

İncirin 7 Ağustos'ta yurt dışı pazarına sunulduğunu aktaran Yazgan, "Bizler, 'Biraz daha geç olsa ihracat için daha anlamlı olur.' dememize rağmen mevsimin de getirdiği baskıya mecburen ağustosun ilk haftasında sezonu açtık. Açılışın hemen arkasından fiyatlar 7 lirayı gördü ve 3-4 gün içinde, bayramda da olmak üzere 3 liralarda seyretti." diye konuştu. Yazgan, Bursa siyahının niteliğinin tartışılmaz olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Bursa siyahının değerinin düşürülmesini istemiyorsak mutlaka ihracat zamanını doğru seçmemiz gerekiyor. Biz şu anda eriştiğimiz rakamlarda ihracat hedefliyoruz. Şu an üreticimizin ihracatçıya sattığı fiyat 10-12 lira ortalamasında. Bu fiyatlar öncesinde telefonlarımız, 'Bu 3 liralar ne olacak?' diye her gün çalarken, şu anda çalmıyor. Demek ki üretici fiyatlardan memnun. Bu memnuniyetin bütün sezon boyunca yaşanabilmesi için tek koşul, doğru zamanda ihraç ve kesim tarihinin üreticiler tarafından da kabul görmesi, bu konuda da ihracatçıya güvenilmesi."