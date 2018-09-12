FİNANS

"Fiyatı 12 liraya çıktı ihracatçıların telefonları sustu"

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

Lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa siyahı"nın tarlada kilogram fiyatı 12 liraya kadar çıktı - UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan: - "Şu an üreticimizin ihracatçıya sattığı fiyat 10-12 lira ortalamasında. Bu fiyatlar öncesinde telefonlarımız, 'Bu 3 liralar ne olacak?' diye her gün çalarken, şu anda çalmıyor. Demek ki üretici fiyatlardan memnun" - "İncirde eylülün sonu ekimin ilk haftası gibi sezonu sonlandırırız. Tabii ki yoğun dönem geride kaldı. Bu da bizi daha yüksek fiyatlara götürebilir. Çünkü ürün azaldı ve pazardan da talep var"

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Lezzetiyle İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'da beğeniyle tüketilen "Bursa siyahı"nın tarladan çıkışta kilogram fiyatı 3 liradan 12 liraya kadar yükselince üreticinin yüzü güldü.

Lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa siyahı", erken olgunlaşma dolayısıyla 7 Ağustos'ta yurt dışı pazarına sunulmaya başlandı.

İhracatın başladığı günlerde 7 lirayı gören fiyatlar, hemen ardından 3 liraya kadar düştü. Yurt dışında "Türk siyah inciri" olarak bilinen meyvenin fiyatı, sezon sonuna yaklaşılmasıyla ürünün azalması ve pazardan gelen taleple 12 liraya kadar çıktı.

- "Üretici fiyatlardan memnun"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incirde bu sezon erken olgunlaşma yaşandığını ve bu yüzden sezonun çok erken açıldığını hatırlattı.

Bu durumun fiyatlara yansıdığını belirten Yazgan, "Her zaman söylüyoruz, erken ihraç etmek, birkaç bölge için cazip olabiliyor ama bütüne bakıldığında bizlere, üreticiye zarar veriyor." dedi.

İncirin 7 Ağustos'ta yurt dışı pazarına sunulduğunu aktaran Yazgan, "Bizler, 'Biraz daha geç olsa ihracat için daha anlamlı olur.' dememize rağmen mevsimin de getirdiği baskıya mecburen ağustosun ilk haftasında sezonu açtık. Açılışın hemen arkasından fiyatlar 7 lirayı gördü ve 3-4 gün içinde, bayramda da olmak üzere 3 liralarda seyretti." diye konuştu.

Yazgan, Bursa siyahının niteliğinin tartışılmaz olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bursa siyahının değerinin düşürülmesini istemiyorsak mutlaka ihracat zamanını doğru seçmemiz gerekiyor. Biz şu anda eriştiğimiz rakamlarda ihracat hedefliyoruz. Şu an üreticimizin ihracatçıya sattığı fiyat 10-12 lira ortalamasında. Bu fiyatlar öncesinde telefonlarımız, 'Bu 3 liralar ne olacak?' diye her gün çalarken, şu anda çalmıyor. Demek ki üretici fiyatlardan memnun. Bu memnuniyetin bütün sezon boyunca yaşanabilmesi için tek koşul, doğru zamanda ihraç ve kesim tarihinin üreticiler tarafından da kabul görmesi, bu konuda da ihracatçıya güvenilmesi."

- "Hong Kong, Dubai, Suudi Arabistan'dan ilgi"

Son günlerde görülen yağışların da üreticiyi mutlu ettiğini dile getiren Yazgan, "Bazen yağışın şiddeti çok fazla oluyor. Bazı bölgelerde doludan korkuyorduk ama böyle bir sorunla karşı karşıya kalmadık. Bu yağışlar, olgunlaşmayı olumlu teşvik edecektir." ifadesini kullandı.

İncirde eylülün sonu, ekimin ilk haftası gibi sezonun biteceğini belirten Yazgan, "Tabii ki pik (yoğun) dönem geride kaldı. Bu da bizi daha yüksek fiyatlara, 12 liradan daha da ileriye götürebilir. Çünkü ürün azaldı ve pazardan da talep var. Bu talebi karşılamak adına ihracatçılar, kendi içindeki rekabet nedeniyle fiyat yükseltebilir. Bu da üreticileri memnun edecektir." diye konuştu.

Bursa siyahının yurt dışında büyük bir beğeniyle tüketildiğini anlatan Yazgan, "Bu sezon Dubai pazarına ilk defa ürün gönderimi söz konusu oldu. Hong Kong'a satış inanılmaz derecede arttı. Hong Kong, Dubai, Suudi Arabistan gibi ekonomisi yüksek ülkelerin bu ürüne taleplerinin artması bizleri mutlu etti." dedi.

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bursa Bursa Siyahı ihracat

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