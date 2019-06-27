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Fiyatı düşen zeytinyağına sıvı sabun formülü

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 11:10 | Son Güncelleme

Kilis'te yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi sonucu asit oranı artan ve fiyatı düşen zeytinyağları sıvı ve köpük sabun yapımında değerlendirilecek - KİYÜ Dr. Öğretim Üyesi Evrim Baran Aydın: - "İnsanların doğal ürünlere yönelimiyle birlikte, kimyasal madde içeren ürünlere olan talep de gitgide azalmaktadır. Bu doğrultuda çalışmalarımız, zeytinyağından sıvı ve köpük sabun üretimine temel teşkil etmektedir"

KİLİS (AA) İZZET MAZI - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde (KİYÜ) yürütülen çalışmayla, yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi sonucu asit oranı artan ve fiyatı düşen zeytinyağının sıvı ve köpük sabun yapımında kullanılması hedefleniyor.

KİYÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği/Malzeme Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Evrim Baran Aydın ve ekibi, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağış sonrası asit oranı artan ve geçen yıl 18-20 lira olan fiyatı 10-11 bandına zeytinyağının, katma değeri yüksek olan sıvı ve köpük sabun kullanımında değerlendirilmesi için çalışma yürütüyor.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin beklenenden fazla yağış alması ve zeytinin asit oranını etkilemesi sonucu yaklaşık 1 yıl önce böyle bir çalışma başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Çalışmada sona geldiklerini ve iki çeşit sabun elde ettiklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"İnsanların doğal ürünlere yönelimiyle birlikte, kimyasal madde içeren ürünlere olan talep de gitgide azalmaktadır. Bu doğrultuda çalışmalarımız, zeytinyağından sıvı ve köpük sabun üretimine temel teşkil etmektedir. Sıvı sabunda zeytinyağı tercihimizin sebebi, Kilis'te bu yıl meydana gelen aşırı yağışların zeytinyağındaki serbest yağ asidini artırması. Bunun sonucunda da zeytinyağlı sıvı sabun üretiminin katma değerinin, zeytinyağı üretmekten daha yüksek olduğunu tespit etmiş olmamızdır. Bizim, bu proje kapsamında ürettiğimiz sıvı sabun, tamamen doğal yağlardan oluşuyor ve sağlığa zararlı hiçbir kimyasal madde içermiyor.

Ayrıca zeytin meyvesi ve zeytin yaprağında bulunan çok güçlü bir antioksidan olan oleoropeinin ve yağda yüksek oranda bulunan tokoferolün ilave edilmesiyle sağlık açısından daha uygun. Antioksidan içeriği yüksek, cilde yararlı bazı doğal kimyasallar ilave edilmesiyle, orijinal bir sıvı sabun üretimi gerçekleştirmiş olduk."

Evrim Baran Aydın, piyasadaki bazı sıvı ve köpük sabunların içeriğinde kullanılan kimyasal maddelerin bilimsel çalışmalar sonucu tahriş edici özelliği olduğu ve sürekli kullanılması halinde insanlarda toksin etkiye sebep olabileceği yönünde görüşler olduğunu kaydetti.

Dr. Öğretim Üyesi Bekir Bülent Arpacı da Kilis'in Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden birisi olduğunu belirtti.

Yıllar itibarıyla ağaç sayısıyla birlikte üretimin de artış gösterdiğini ve bu sene Türkiye genelinde 250 bin ton zeytinyağı üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Arpacı, "Son zamanlarda dikilen zeytin ağacının sayısının artmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda zeytinyağı üretiminin de artacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Arpacı, üretilen zeytinyağının 140 bin tonunun tüketildiğini, geriye kalan 110 bin ton için ise KİYÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İleri Teknoloji Araştırma Merkezi iş birliğiyle yeni bir ürüne dönüştürülmesi adına böyle bir çalışma başlattıklarını vurgulayarak "Çeşitli nedenlerle üreticinin zamanında hasat yapamaması sonucu zeytinyağındaki asit oranı artmakta bu durumda da kalitede üşüş görülmektedir. Asit oranın yüksek olması ise zeytinyağının uygun işlenmediği kanısını oluşturduğundan fiyatını etkilemektedir." diye konuştu.

Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kazancıoğlu ise geliştirilen ürünün KOSGEB iş birliğiyle marka ve tescilinin yapılması adına gerekli girişimleri başlattıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
asit değeri Kilis SIVI SABUN zeytinyağı

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