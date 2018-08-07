Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının yüzde 30'luk bölümünün karşılandığı ve yaklaşık 20 bin dekar alanda üretim yapılan Burdur'da fiyatlar üreticiyi memnun etti.

Haziran ve temmuz aylarındaki zamansız yağışlar nedeniyle üretimde yaşanan düşüşe rağmen taze fasulye fiyatının yüksek olması, Burdurlu üreticinin yüzünü güldürdü. Çatağıl Köyü fasulye toplama merkezinde fasulye, toptan 2 lira ile 3 lira 80 kuruş arasında satılıyor. Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, bu yıl fasulye üretiminde zamansız yağmur ve dolu yağışı nedeniyle çiftçilern fasulye üretiminde zorlandığını söyledi. Demir, "Tarlalarda büyük oranda hasar oldu ve verim düştü. Arz- talep dengesinden dolayı fiyatlar bu yıl yüksek. Fasulye şu anda 3 liraya yakın fiyattan satılıyor. Üretici Çatağıl fasulye toplama merkezine geldiğinde pazarlık aşaması oluşuyor ve fiyatlar günlük bazda değişiyor. 2 liranın altında satışta çiftçi zarar eder. Maliyet çok yükseldi. Çiftçinin yüzü gülerse nakliyecinin, esnafın yüzü gülecek" dedi.

Demir, rekoltenin az olmasından doalyı geçen yıl Türkiye'nin her yerine günlük 20 kamyon gönderilirken bu yıl günde ancak 7 kamyon gönderebildiğini kaydetti. Demir, fasulye toplama merkezinde çevre düzenlemesi yapılması gerektiğini de söyledi.

Fasulye üreticisi Hüseyin Aydın, "Bu yıl yağmur çok olduğu için fasulyede mantar hastalığı oldu. Verim düşük ama fiyatlar yüz güldürdü" diye konuştu. Fevziye Arık adlı üretici ise "Bu yıl kazancımız çok iyi. Zamansız yağışlardan dolayı fasulyede hastalık oldu. Zamanında toplayamıyoruz. İşçi sıkıntısı da yaşıyoruz. Her şeye rağmen fiyatlardan memnunuz. Bu yıl yüzümüz güldü" diye konuştu.