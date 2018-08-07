FİNANS

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 16:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının yüzde 30'luk bölümünün karşılandığı ve yaklaşık 20 bin dekar alanda üretim yapılan Burdur'da fiyatlar üreticiyi memnun etti.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının yüzde 30'luk bölümünün karşılandığı ve yaklaşık 20 bin dekar alanda üretim yapılan Burdur'da fiyatlar üreticiyi memnun etti.

Haziran ve temmuz aylarındaki zamansız yağışlar nedeniyle üretimde yaşanan düşüşe rağmen taze fasulye fiyatının yüksek olması, Burdurlu üreticinin yüzünü güldürdü. Çatağıl Köyü fasulye toplama merkezinde fasulye, toptan 2 lira ile 3 lira 80 kuruş arasında satılıyor. Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, bu yıl fasulye üretiminde zamansız yağmur ve dolu yağışı nedeniyle çiftçilern fasulye üretiminde zorlandığını söyledi. Demir, "Tarlalarda büyük oranda hasar oldu ve verim düştü. Arz- talep dengesinden dolayı fiyatlar bu yıl yüksek. Fasulye şu anda 3 liraya yakın fiyattan satılıyor. Üretici Çatağıl fasulye toplama merkezine geldiğinde pazarlık aşaması oluşuyor ve fiyatlar günlük bazda değişiyor. 2 liranın altında satışta çiftçi zarar eder. Maliyet çok yükseldi. Çiftçinin yüzü gülerse nakliyecinin, esnafın yüzü gülecek" dedi.

Demir, rekoltenin az olmasından doalyı geçen yıl Türkiye'nin her yerine günlük 20 kamyon gönderilirken bu yıl günde ancak 7 kamyon gönderebildiğini kaydetti. Demir, fasulye toplama merkezinde çevre düzenlemesi yapılması gerektiğini de söyledi.

Fasulye üreticisi Hüseyin Aydın, "Bu yıl yağmur çok olduğu için fasulyede mantar hastalığı oldu. Verim düşük ama fiyatlar yüz güldürdü" diye konuştu. Fevziye Arık adlı üretici ise "Bu yıl kazancımız çok iyi. Zamansız yağışlardan dolayı fasulyede hastalık oldu. Zamanında toplayamıyoruz. İşçi sıkıntısı da yaşıyoruz. Her şeye rağmen fiyatlardan memnunuz. Bu yıl yüzümüz güldü" diye konuştu.

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdüFiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü
Ordu'da üreticiler fındık satışına başladıOrdu'da üreticiler fındık satışına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Diğer Haberler
40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.