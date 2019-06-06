"Fiyatlardaki artışın sorumlusu değiliz"

DENİZ ÇİÇEK - Hububat Tedarikçileri Derneği Başkanı Gülfem Eren, hububat fiyatlarındaki artışta her zaman gözlerin tüccar kesiminde olduğunu belirterek, "Bu, klasik yerleşmiş bir algı. Sektörümüzün fiyatları belirlemesi mümkün değil. Biz de arz ve talebe göre hareket ediyoruz." dedi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tahıl üretiminin teşvik edilmesi ve artırılması gerektiğini söyledi.

Girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle çiftçinin ekim yapmaktan kaçındığı, bunun sonucunda ithalata daha fazla ihtiyaç duyulabileceğini ifade eden Eren, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle maliyetlerin daha da artacağını dile getirdi. Eren, tahıl üretiminin artması için havza bazlı planlama sisteminin geliştirilmesi, tarımsal desteklerin daha planlı verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, fiyat artışlarının önüne de ancak üretim artışıyla geçilebileceğini bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) hasat döneminde müdahale alım fiyatlarının açıklandığını anımsatan Eren, satış fiyatlarının da açıklanmasını ve aylara göre kademeli artış yapılmasını beklediklerini belirtti. Eren, hububat tedarikçilerinin finansman maliyetleri nedeniyle önlerini görmek istediklerini vurgulayarak, sektörün aldığı malı zarar etmeden satmasının önemli olduğunu söyledi.