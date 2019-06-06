FİNANS

"Fiyatlardaki artışın sorumlusu değiliz"

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Hububat Tedarikçileri Derneği Başkanı Gülfem Eren: - "Hububat fiyatlarındaki artışta her zaman gözler tüccar kesiminde oluyor. Bu, klasik yerleşmiş bir algı. Sektörümüzün fiyatları belirlemesi mümkün değil. Biz de arz ve talebe göre hareket ediyoruz" - "Bu yanlış bir algı ve bunu dernek olarak değiştirmek için bir kampanya yapmak istiyoruz. Tüccarlar da aynen üretici, kullanıcı ve TMO gibi bu sistemin sağlıklı işlemesini sağlayan 4 unsurdan biri"

DENİZ ÇİÇEK - Hububat Tedarikçileri Derneği Başkanı Gülfem Eren, hububat fiyatlarındaki artışta her zaman gözlerin tüccar kesiminde olduğunu belirterek, "Bu, klasik yerleşmiş bir algı. Sektörümüzün fiyatları belirlemesi mümkün değil. Biz de arz ve talebe göre hareket ediyoruz." dedi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tahıl üretiminin teşvik edilmesi ve artırılması gerektiğini söyledi.

Girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle çiftçinin ekim yapmaktan kaçındığı, bunun sonucunda ithalata daha fazla ihtiyaç duyulabileceğini ifade eden Eren, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle maliyetlerin daha da artacağını dile getirdi. Eren, tahıl üretiminin artması için havza bazlı planlama sisteminin geliştirilmesi, tarımsal desteklerin daha planlı verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, fiyat artışlarının önüne de ancak üretim artışıyla geçilebileceğini bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) hasat döneminde müdahale alım fiyatlarının açıklandığını anımsatan Eren, satış fiyatlarının da açıklanmasını ve aylara göre kademeli artış yapılmasını beklediklerini belirtti. Eren, hububat tedarikçilerinin finansman maliyetleri nedeniyle önlerini görmek istediklerini vurgulayarak, sektörün aldığı malı zarar etmeden satmasının önemli olduğunu söyledi.

- "Sistemin sağlıklı işlemesi için varız"

Hububat fiyatlarındaki artışta her zaman gözlerin tüccar kesimine odaklandığını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Bu, klasik yerleşmiş bir algı. Sektörümüzün fiyatları belirlemesi mümkün değil. Biz de arz ve talebe göre hareket ediyoruz. Tahıl tüccarlarının bu piyasada çok önemli rolü var. Hasat sırasında fiyatın desteklenmesi, çiftçiye iyi fiyat verilmesi, arzın sürekliliğini sağlayarak uzun dönemli arzla ilgili şoklar ve fiyat artışları yaşanmaması için sadece TMO değil, tüccarın elinde de bir miktar mal bulunması piyasa açısından çok sağlıklı. Bu yanlış bir algı ve bunu dernek olarak değiştirmek için bir kampanya yapmak istiyoruz. Başı sıkışan 'spekülatör' deyip çıkıyor. Tüccarlar da aynen üretici, kullanıcı ve TMO gibi bu sistemin sağlıklı işlemesini sağlayan 4 unsurdan biri. Tüccarın elinde mal tutması, aşırı fiyat artışlarından ziyade piyasayı dengeleyici daha sağlıklı işlemesini sağlayıcı rol oynar."

Özellikle son 4-5 senedir bu alanda ticaret yapan firma sayısında ciddi azalma yaşandığına dikkati çeken Eren, "Eğer aşırı karlar elde edilseydi bu meslek güçlenerek devam ederdi ancak şu anda kayboluyor. TMO'nun yaptığı ithalatı ve fiyat düşürerek piyasaya mal sürmesini düşünürsek, bu işin bir cazibesi kalmadı." dedi.

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hububat Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Başkanı Gülfem Eren

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