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fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması finali

FİNANS HABERLERİ  | 28.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın finalinde 7 dalda 70 bin lira para ödülü verildi

İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda düzenlenen 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın büyük finalinde, dereceye giren 22 okula 7 farklı kategoride toplam 70 bin lira ödül dağıtıldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nın büyük finali İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Finale yükselen 31 lisenin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, geleceğin yıldızları sahnede performans sergiledi. Jüri üyeleri, birincileri belirlemek için bir hayli zorlandı.

- 7 dalda toplam 70 bin lira dağıtıldı

Türkiye’nin 7 bölgesindeki 55 ilden 636 okulun yarıştığı ve bu yıl başvuru rekoru kıran yarışmada Alper Aksoy, Janset, Melis Sökmen, Cemil Demirbakan, Seyyal Taner, Tarkan Gözübüyük, Turhan Yükseler, Meltem Taşkıran ve Figen Çakmak gibi ünlü sanatçılar da sahne aldı.

Müzik şöleninin yaşandığı finalde; büyük ödülü kazanan grubu Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ ile yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etti. 10 bin liralık büyük ödülün kazananı, İstanbul Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi ve Özel Kadıköy Akşam Lisesi öğrencilerinden oluşan grup oldu. Gecede dereceye giren 22 okula 7 farklı kategoride toplam 70 bin lira ödül dağıtıldı.

- Görme engelli ve otizmli genç virtüöz ayakta alkışlandı

Finalde her sene dönemin en ses getiren isimlerinden seçilen "Yılın Genç Yıldızı" ödülü, bu yıl Derya Uluğ’a verildi.

Genç şarkıcı, yerli milli iletişim platformu BiP üzerinden yapılan oylama ile seçilen "Sürgün Aşkımız" şarkısını seslendirdi. fizy Liselerarası Müzik Yarışması'na destekleri için teşekkür eden Uluğ, gençlere de "Her zaman koşmaya devam edin" mesajını verdi.

Gecede sahne alan bir diğer yetenekli isim de piyano virtüözü İrem Fitöz oldu. Görme engelli ve otizmli olan minik İrem’in performansı ayakta alkışlandı.

- fizy'den gün boyu canlı yayın

Organizasyon boyunca sahnelenen tüm performanslar, final heyecanı ve ödül töreni fizy'den canlı olarak yayınlandı.

Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki finale gelemeyen yüz binlerce genç yarışmayı, gün boyu fizy'den online olarak takip etti.

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