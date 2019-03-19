FİNANS

fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda başvurular tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda başvurular bitti

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin genç seslerine kulak veren 22. fizy Liseler Arası Müzik Yarışması'nda başvuru süreci sona erdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda ve Serhat Hacıpaşalıoğlu liderliğindeki End Productions tarafından yürütülen müzik yarışmasına bu yıl, 57 farklı ilden 708 okul başvuru yaptı.

En fazla katılım İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gerçekleşti. Yarışma boyunca 615 grup sahne heyecanı yaşayacak.

Sahne heyecanı 22-23-24 Mart'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi, 29-30 Mart tarihlerinde Ankara MEB Şura Salonu ve 5-6 Nisan’da ise İzmir Arena'da yaşanacak.

Büyük finalde yarışmacılar para ödülü ve üniversitede eğitim bursu imkanı elde edecek. Yarışmanın İcra dalında ilk üçe giren gruplar sırasıyla 10 bin lira, 7 bin 500 lira ve 5 bin liranın sahibi olacak.

Kız Solist, Erkek Solist ve Enstrüman dallarında da ilk üçe giren yarışmacılar 3 bin, 2 bin ve bin lira sahibi olacak. Üstün Başarı gösteren ilk üç grup ise Okan Üniversitesi Konservatuvarı'nda eğitim bursu almaya hak kazanacak.

Türk Rock Müziği'nin isimlerinden Şebnem Ferah'tan Yalnız, Sil Baştan ve Mayın Tarlası en çok söylenen şarkılar olurken, Duman'dan ise Senden Daha Güzel, Seni Kendime Sakladım ve Kırmış Kalbini şarkıları tercih edildi.

Manço'nun Yaz Dostum, Dönence ve Kara Sevda şarkıları en çok tercih edilen şarkılar arasında yer aldı.

Türk Pop Müziği'nin en güçlü seslerinden Sertab Erener’in ise en çok Aşk, Açık Adres ve Yanarım şarkıları söylendi.

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