FİNANS

fizy İstanbul Müzik Haftası, 18-23 Eylül'de gerçekleştirilecek

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye'nin ilk ve tek popüler kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası'nda paneller, söyleşiler, imza günleri, performanslar ve birbirinden özel konserler düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - fizy, Türkiye'nin ilk ve tek popüler kültür festivaline öncülük ediyor. fizy İstanbul Müzik Haftası, 18-23 Eylül'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonu ile Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek ve 6 gün sürecek festival boyunca paneller, söyleşiler, imza günleri, performanslar ve birbirinden özel konserler düzenlenecek.

Festivalin 18-20 Eylül'deki katılımcıları, popüler kültürün dünü, bugünü ve geleceğini mercek altına alacak birbirinden keyifli panelleri takip edebilecek. 21-23 Eylül'de ise Türkiye'nin en önemli isimleri sahnede olacak.

Alper Erözer, Athena, Ayhan Sicimoğlu, Baran Bayraktar, Bengü, Bülent Ortaçgil, Ece Seçkin, Edis, Emre Altuğ, Gökcan Sanlıman, Kalben, Kenan Doğulu, MFÖ, Mor ve Ötesi, Nil Karaibrahimgil, Ömür Gedik, Sena Şener, Simge Sağın, Teoman, Tuna Kiremitçi ve daha pek çok sanatçının sahne alacağı fizy İstanbul Müzik Haftası, her yaş grubundan müzikseveri de Zorlu PSM'de bir araya getirecek.

Etkinlikte Norveçli söz ve beste yazarı, indie folk/pop sanatçısı Erlend Oye & La Comitiva, Peter Kruder ve Richard Dorfmeister'ın ortak projesi Kruder & Dorfmeister Zorlu PSM'de konserlere imza atacak.

6 gün boyunca birbirinden farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak fizy İstanbul Müzik Haftası'nın biletleri, Biletix'te satışa sunuldu.

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- "İstanbul müziğe doyacak"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, etkinlik sayesinde İstanbul'un adeta müziğe doyacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turkcell olarak dünyanın ilk dijital operatörü olmakla kalmıyor, ülkemizin sanat, spor, sosyal sorumluluk başta olmak üzere farklı alanlarına da yatırım yapıyoruz. fizy, Türkiye'nin açık ara en sevilen müzik platformu. fizy, bir dijital müzik platformundan çok daha fazlasını sunmak hedefiyle yola çıktı. Bugün yüksek ses kalitesi, canlı konser yayınları, sanatçıların başka hiçbir yerde olmayan performansları ile sadece dinlemek değil, izlemek isteyenlere de farklı bir deneyim yaşatıyor. Bu yıl ilkini gerçekleştirmeye hazırlandığımız fizy İstanbul Müzik Haftası ile öncelikli amacımız, Turkcell'in Türk müzik ve sanatını sahiplendiğinin, Türk sanatçıların yanında olduğumuzun bir kez daha altını çizmektir."

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