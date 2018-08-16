fizy İstanbul Müzik Haftası, 18-23 Eylül'de gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - fizy, Türkiye'nin ilk ve tek popüler kültür festivaline öncülük ediyor. fizy İstanbul Müzik Haftası, 18-23 Eylül'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonu ile Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek ve 6 gün sürecek festival boyunca paneller, söyleşiler, imza günleri, performanslar ve birbirinden özel konserler düzenlenecek.

Festivalin 18-20 Eylül'deki katılımcıları, popüler kültürün dünü, bugünü ve geleceğini mercek altına alacak birbirinden keyifli panelleri takip edebilecek. 21-23 Eylül'de ise Türkiye'nin en önemli isimleri sahnede olacak.

Alper Erözer, Athena, Ayhan Sicimoğlu, Baran Bayraktar, Bengü, Bülent Ortaçgil, Ece Seçkin, Edis, Emre Altuğ, Gökcan Sanlıman, Kalben, Kenan Doğulu, MFÖ, Mor ve Ötesi, Nil Karaibrahimgil, Ömür Gedik, Sena Şener, Simge Sağın, Teoman, Tuna Kiremitçi ve daha pek çok sanatçının sahne alacağı fizy İstanbul Müzik Haftası, her yaş grubundan müzikseveri de Zorlu PSM'de bir araya getirecek.