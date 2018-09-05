Fizy İstanbul müzik haftası 18 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin "ilk ve tek popüler kültür festivali" "Fizy İstanbul Müzik Haftası", 18-23 Eylül'de Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylül ayına damgasını vurmaya hazırlanan Türkiye’nin "ilk ve tek popüler kültür festivali" "fizy İstanbul Müzik Haftası", 18-23 Eylül'de Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. Konserler, paneller, söyleşiler ve imza günlerinin yer alacağı etkinlik 23 Eylül'de sona erecek.

Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan müzik haftası, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek popüler kültür festivali olarak kayıtlara geçecek. Altı gün boyunca popüler kültürün dünü, bugünü ve geleceğini mercek altına alacak paneller, söyleşiler, imza günleri, performanslar ve birbirinden özel konserlerle fizy İstanbul Müzik Haftası’nda her kesimden müzikseverler buluşacak.

Türkiye’nin en önemli değerleri, efsanevi müzisyenler Ayhan Sicimoğlu, Bülent Ortaçgil, MFÖ gibi isimlerin yanı sıra Alper Erözer, Athena, Baran Bayraktar, Bengü, Ece Seçkin, Edis, Emre Altuğ, Gökcan Sanlıman, Kalben, Kenan Doğulu, mor ve ötesi, Nil Karaibrahimgil, Ömür Gedik, Simge Sağın, Teoman ve Tuna Kiremitçi gibi isimler müzikseverlerle buluşacak. Fizy İstanbul müzik haftası, aynı zamanda dünyaca ünlü müzisyenleri de Türk izleyicilerle Zorlu PSM’de buluşturacak. Norveçli söz ve beste yazarı, indie folk/pop sanatçısı Erlend Øye & La Comitiva, Peter Kruder ve Richard Dorfmeister’ın ortak projesi Kruder & Dorfmeister performanslarını müzikseverlere sergileyecek.