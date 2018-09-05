FİNANS

Fizy İstanbul müzik haftası 18 Eylül'de başlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 12:21 | Son Güncelleme

Konserler, paneller, söyleşiler ve imza günlerinin yer alacağı etkinlik 23 Eylül'de sonra erecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin "ilk ve tek popüler kültür festivali" "Fizy İstanbul Müzik Haftası", 18-23 Eylül'de Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylül ayına damgasını vurmaya hazırlanan Türkiye’nin "ilk ve tek popüler kültür festivali" "fizy İstanbul Müzik Haftası", 18-23 Eylül'de Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. Konserler, paneller, söyleşiler ve imza günlerinin yer alacağı etkinlik 23 Eylül'de sona erecek.

Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan müzik haftası, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek popüler kültür festivali olarak kayıtlara geçecek. Altı gün boyunca popüler kültürün dünü, bugünü ve geleceğini mercek altına alacak paneller, söyleşiler, imza günleri, performanslar ve birbirinden özel konserlerle fizy İstanbul Müzik Haftası’nda her kesimden müzikseverler buluşacak.

Türkiye’nin en önemli değerleri, efsanevi müzisyenler Ayhan Sicimoğlu, Bülent Ortaçgil, MFÖ gibi isimlerin yanı sıra Alper Erözer, Athena, Baran Bayraktar, Bengü, Ece Seçkin, Edis, Emre Altuğ, Gökcan Sanlıman, Kalben, Kenan Doğulu, mor ve ötesi, Nil Karaibrahimgil, Ömür Gedik, Simge Sağın, Teoman ve Tuna Kiremitçi gibi isimler müzikseverlerle buluşacak. Fizy İstanbul müzik haftası, aynı zamanda dünyaca ünlü müzisyenleri de Türk izleyicilerle Zorlu PSM’de buluşturacak. Norveçli söz ve beste yazarı, indie folk/pop sanatçısı Erlend Øye & La Comitiva, Peter Kruder ve Richard Dorfmeister’ın ortak projesi Kruder & Dorfmeister performanslarını müzikseverlere sergileyecek.

Müzik haftasında sanatçıların ve alanının öncü isimlerinin katılımıyla konsept paneller yapılacak. "Kent ve Müzik" başlığında Şehirde Caz, DJ’lik ve Elektronik Müzik, Türkiye’de Hip Hop Kültürü, "Teknoloji ve Müzik" başlığında 21. Yüzyılda Plak, Remiks Kültürü, Ölümsüz Müzik Klipleri, "Dünya ve Müzik" başlığında 90’lar, Müzikle Yaşayan Filmler, Klasik Müzik, "Endüstri ve Müzik" başlığında ise Marka-Celebrity İlişkisi, Jingle Değil Reklam Müziği ve Müzikte Sektör Bilinci gibi panellerle popüler kültür, müzik çerçevesinde mercek altına alınacak.

fizy’nin dinamizmi, fizy İstanbul Müzik Haftası'na da damga vuracak. Konserler öncesinde, Türkiye’de yılın müzisyenlerinin ödüllendirileceği çok özel bir gece yaşanacak. Yenilikçi teknolojilerle Türkiye’de dijital müziğin kurallarını yeniden yazan fizy’nin sponsorluğunda müzikseverlerle buluşacak olan fizy İstanbul Müzik Haftası’nın organizasyonunu ise Atlantis Yapım, Zorlu PSM ve SM Production Group üstleniyor. Tüm haftanın ev sahibi ise Türkiye’nin en önemli konser mekanlarından biri haline gelen Zorlu Performans Sanatları Merkezi olacak.

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fizy İstanbul Müzik Haftası

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