Fizy İstanbul Müzik Haftası başladı

Aynı akşam Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars da rengarek programlarıyla, sonsuz enerjisiyle, kendi müziğimize uyarladığı Latin ezgilerle eğlencenin dansın ve muhabbetin doruğunda bir gece yaşatacak. Konser 21.30’da Zorlu PSM Studio’da gerçekleşecek.

Festival, ikinci günde ise Indie müziğin sevilen ismi Erlend Oye’yi ağırlıyor. Indie müziğin kült ikilisi Kings of Convenience ve The Whitest Boy Alive grupları kadar solo işleriyle de dikkat çeken Erlend Oye & La Comitiva konseri Turkcell Platinum Sahnesi’nde saat 21.00’de müzik severlerle buluşacak.

Fizy İstanbul Müzik Haftası’nın paneller ayağında ise keyifli bir sohbet programı gerçekleşecek. Öğleden sonra başlayacak paneller serisinde Gazeteci Kanat Atkaya, Müzik Yazarı Murat Meriç, Kontra Plak’ın Sahibi Okan Aydın ve Yönetmen ve Koleksiyoner İzzet Öz, "Müziğin Hazine Avcıları, 21.Yüzyılda Plak"ı konuşacak.

"Modern Dünyada Sanatçının Keşfedilme Günlüğü" konulu panel ise Müzik Yazarı İpek Atcan moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında The Away Days grubunun gitaristi Can Özen, şarkıcı Serel Yereli ve gazeteci Burak Abatay yer alacak.

"Nesiller Arası Köprü, Remiks Kültürü" paneli ise iletişim danışmanı ve müzik yazarı Taner Turna, Moğollar grubundan Cahit Berkay ve Dj ve Prodüktör Yasin Vural’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.