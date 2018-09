fizy İstanbul Müzik Haftası Erlend Oye'yi ağırladı

İSTANBUL (AA) - fizy'nin Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production işbirliğiyle hayata geçirdiği fizy İstanbul Müzik Haftası Indie müziğin sevilen ismi Erlend Oye'yi ağırladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin popüler kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında sahneye çıkan Erlend Oye & La Comitiva konseri müzikseverlerden tam not aldı. Ayhan Sicimoğlu ise sahnede Latin rüzgarı estirdi.

Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, rengarenk programlarıyla, enerjisiyle, Türk müziğine uyarladığı Latin ezgilerle eğlencenin dansın ve muhabbetin doruğunda bir gece yaşattı.

fizy İstanbul Müzik Haftası'nın paneller ayağında ise keyifli bir sohbet programı gerçekleşti. Gazeteci Kanat Atkaya, Müzik Yazarı Murat Meriç, Kontra Plak’ın Sahibi Okan Aydın ve Yönetmen ve Koleksiyoner İzzet Öz, Müziğin Hazine Avcıları: 21.Yüzyılda Plak'ı konuştu.

Modern Dünyada Sanatçının Keşfedilme Günlüğü konulu panel ise Müzik Yazarı İpek Atcan moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelin konuşmacıları arasında The Away Days grubunun gitaristi ve vokalisti Can Özen, şarkıcı Serel Yereli ve gazeteci Burak Abatay yer aldı.