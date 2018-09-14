fizy, İstanbul Müzik Haftası ile yeni bir dönem başlatacak

İSTANBUL (AA)- Dijital müzik platformu fizy, 6 gün kesintisiz sürecek İstanbul Müzik Haftası ile yeni bir dönem başlatacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müzik platformu fizy kullanıcılarına sunduğu inovatif hizmetlere yeni bir halka daha ekliyor ve Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek büyük bir organizasyonun öncülüğünü üstleniyor. Türkiye’de müzik endüstrisinin gelişmesine yatırım yatırım yapan fizy, 6 gün kesintisiz sürecek İstanbul Müzik Haftası ile yeni bir dönem başlatacak

fizy İstanbul Müzik Haftası, Türk popüler müzik kültürüne yönelik her şeyi bir arada sunacak. En önemlisi de müziği telefondan dinleyen gençlere yeniliklerle dolu bir deneyim yaşatacak. Athena’dan MFÖ’ye, Şebnem Ferah’tan Bülent Ortaçgil’e yerli sahnenin en sevilen isimleri 18-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ‘fizy İstanbul Müzik Haftası’nda müzikseverlerle buluşacak.

Paneller, söyleşiler ve çok özel partilerin yanı sıra fizy üzerinden de canlı konserleri izleme imkanı olacak.

Turkcell mühendisleri tarafından sürekli geliştirilen fizy, müzik ve teknolojiyi buluşturarak inovatif hizmetlerle kullanıcılarına hizmet veriyor. Müziği dinleyerek değil izleyerek de takip etmek isteyenlere özel seçenekler sunan fizy, sektörün öncülüğünü üstlenerek bir ilke imza atıyor ve Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek ve tam altı gün sabahtan akşama dek süren bir müzik festivali düzenliyor.