FİNANS

fizy İstanbul Müzik Haftası yıldızlar geçidiyle sona erdi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 10:26 | Son Güncelleme

6 gün süren festival, Edis, Gripin ve Şebnem Ferah’ın sahne performanslarıyla kapanış yaptı - Festival boyunca gerçekleşen panel ve konserler, fizy uygulamasından da canlı olarak izlendi

İSTANBUL (AA) - Müzik platformu fizy'nin öncülüğünde gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası, yıldızlar geçidiyle son buldu.

Turkcell'in açıklamasına göre, Türkiye’de dijital müziğin öncü markası fizy, yılın en çok konuşulan etkinliğine imza attı. fizy İstanbul Müzik Haftası, Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonuyla, "fizy" ana sponsorluğunda Zorlu PSM'de gerçekleşti.

"Müzikten daha fazlası" sloganıyla yola çıkan festival, 6 gün boyunca MFÖ, Athena, Bülent Ortaçgil, Teoman, Şebnem Ferah, Kenan Doğulu, Selda Bağcan, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi ve Gripin gibi yerli sahnenin usta müzisyenlerini aynı sahnede buluşturdu. fizy İstanbul Müzik Haftası ayrıca müziğin genç yıldızlarından Kalben, Edis, Sena Şener, Alper Erözer gibi isimleri de sahnesine ekleyerek müzikseverlere unutulmaz bir Türk pop festivali deneyimi yaşattı.

6 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan etkinlik, usta müzisyenler ve genç sanatçıların performanslarının yanında paneller, söyleşiler, imza günleriyle sanatseverlere farklı bir deneyim yaşattı.

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Fizy Turkcell

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