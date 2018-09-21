İSTANBUL (AA) - Fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında düzenlenen fizy Müzik Ödülleri, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'de gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında düzenlenen fizy Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Yerli dijital müzik platformu fizy öncülüğünde, Türkiye çapında en çok dinlenen, takip edilen ve internette en fazla aranan müzik ve sanatçıların taranmasıyla oluşturulan ödül töreninin Burcu Esmersoy’un sunumuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşti. En İyi Erkek Sanatçı Ödülü’nü Tarkan alırken, yılın En İyi Kadın Sanatçısı ise Sezen Aksu oldu. 11 farklı kategoride verilen ödüllerin yanı sıra gece boyunca unutulmaz eğlence dolu anlar yaşandı. Ödül töreni fizy üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli dijital müzik platformu fizy ile bugün en yakın rakibine göre 4 kat daha fazla müzik dinlendiğinin bilgisini verdi.

Terzioğlu, dijital ekonomi hayata girdiğinden beri bazı sektörlerin erken etkilendiğini, en erken etkileneni de aslında müzik sektörü olduğunu belirterek şunları kaydetti;: "Önce mp3’ler, sonra streaming teknolojileri çıktı ve artık 4G ile beraber sadece müziği dinlemiyoruz, müziği seyrediyoruz, canlı konserler yayınlıyoruz. 3,5 yıldır Turkcell’de dönüşüm içerisindeyiz. Bunu Türkiye’nin datasını Türkiye’de tutmak, Türkiye’nin yaratıcı gücünü Türkiye’de değerlendirmek, mühendislerimizle platformlar kurmak, sanatçılarımızın emeğinin hakkını verecek ortamları yaratmak için gerçekleştirdik. BiP ile anlık mesajlaşma platformu kurduk, Yaani ile arama motoru yaptık, müzik için fizy’yi yarattık, televizyon için TV+’ı yarattık. Bunları yaparken bize dediler ki, ‘Dünya devleriyle nasıl başa çıkacaksınız’, Türkiye sayesinde başa çıkacağız. Çünkü bugün en yakın rakibimizden tam 4 kat büyük bir müzik platformumuz var. Dünyada örneği olmayan canlı konserleri yayınlayan, müşterimizin günde 47 dakikasına hizmet veren inanılmaz bir platform yarattık.