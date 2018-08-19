FİNANS

fizy'den "tatil kafası" şarkılar

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en çok dinlenen dijital müzik platformu fizy, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de kullanıcılarının vazgeçilmezi olacak

İSTANBUL (AA) - fizy, 9 günlük bayram tatilinde, kullanıcılarına çok özel listelerle eşlik ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en çok dinlenen dijital müzik platformu fizy, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de kullanıcılarının vazgeçilmezi olacak.

fizy'nin profesyonel ekipleri tarafından hazırlanan listeler yaz sıcaklarında müziğin tadını doyasıya yaşamak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Yazın en çok dinlenen yerli şarkıların yer aldığı Yaz Klasikleri listesi, dans etmeyi sevenlerin, kumsalda hem denizin hem de eğlencenin tadını çıkarmak isteyenlerin favorisi olacak. Yaz mevsiminin en güzel şarkılarını buluşturan Yaz Havası liste ise tatil seyahatlerini daha keyifli hale getirecek.

fizy, tatil dönüşü sendromunu da unutmuyor ve yaza veda şarkılarını bir araya geldiği Summer Heat listesiyle, kullanıcılarına motivasyon kaynağı olmayı amaçlıyor. Eylül'ü karşılayan yeni ve okullara dönüşün simgesi olan Sunny Days listesi de, kendini yenilemek, yeni sezona hazırlamak isteyenlere hitap ediyor.

fizy, yüksek ses kalitesi, canlı konser yayınları, sanatçıların başka hiçbir yerde olmayan performansları ile sadece dinlemek değil izlemek isteyenlere de farklı bir deneyim yaşatıyor.

Milyonlarca şarkı içeriği sunan fizy ile günde 7 milyondan fazla içerik kullanıcılarına ulaşıyor. Türkiye'nin en popüler radyo kanallarını dinleyicilerle buluşturuyor. fizy'de Turkcell'li kullanıcılar sevdikleri müzikleri, radyo kanallarını dinlerken veya video klip izlerken mobil datalarından harcamıyor. fizy'de kullanıcılar ayrıca, Haftalık Keşif Listesi özelliği ile dinleme alışkanlıklarına özel yeni şarkılar dinleyebiliyorlar.

PARTNERÜnlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...Ünlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...
Bursa'da özel hastaneden spora destekBursa'da özel hastaneden spora destek
Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdüDövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!

THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!

50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlanıyor

50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlanıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

Bursa'da özel hastaneden spora destek

Bursa'da özel hastaneden spora destek

Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

İnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salça

İnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salça

TİM ve bağlık birliklerin parasal kaynaklarını ihracatçılar kullanabilecek

TİM ve bağlık birliklerin parasal kaynaklarını ihracatçılar kullanabilecek

Antalya'da istihdamda yüzde 13.9 artış

Antalya'da istihdamda yüzde 13.9 artış

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.