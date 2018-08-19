İSTANBUL (AA) - fizy, 9 günlük bayram tatilinde, kullanıcılarına çok özel listelerle eşlik ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en çok dinlenen dijital müzik platformu fizy, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de kullanıcılarının vazgeçilmezi olacak.

fizy'nin profesyonel ekipleri tarafından hazırlanan listeler yaz sıcaklarında müziğin tadını doyasıya yaşamak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Yazın en çok dinlenen yerli şarkıların yer aldığı Yaz Klasikleri listesi, dans etmeyi sevenlerin, kumsalda hem denizin hem de eğlencenin tadını çıkarmak isteyenlerin favorisi olacak. Yaz mevsiminin en güzel şarkılarını buluşturan Yaz Havası liste ise tatil seyahatlerini daha keyifli hale getirecek.

fizy, tatil dönüşü sendromunu da unutmuyor ve yaza veda şarkılarını bir araya geldiği Summer Heat listesiyle, kullanıcılarına motivasyon kaynağı olmayı amaçlıyor. Eylül'ü karşılayan yeni ve okullara dönüşün simgesi olan Sunny Days listesi de, kendini yenilemek, yeni sezona hazırlamak isteyenlere hitap ediyor.