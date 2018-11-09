FİNANS

Fizyoterapistliği bırakıp kendi işini kurdu

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, kamuda fizyoterapist iken KOSGEB desteğiyle ambalaj ve oluklu mukavva sektörüne adım atan Enver Aytekin'in ürettiği ürünler, hem iç hem de dış piyasaya gönderilen gıdadan mermere birçok ürünün ambalajında kullanılıyor - Girişimci Enver Aytekin: - "Firmalar, ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olma üzere, birçok Avrupa, Asya ve Arap ülkelerine bizim ürettiğimiz kolilerle ihracat yapıyor. Yine yurt içinde birçok markette ürünlerin, ürettiğimiz ambalajlar ile tüketime sunulduğunu görmek bizi mutlu ediyor" - "Ticaret ve sanayinin verdiği zevki hiçbir iş vermiyor. Türkiye'deki pek çok firmaya hizmet vermeye çalışıyor, istihdam sağlıyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da 41 yaşındaki Enver Aytekin'in devletten aldığı kredi desteğiyle kurduğu ambalaj ve oluklu mukavva imalathanesinde ürettiği ürünler, hem iç hem de dış piyasaya gönderilen gıdadan mermere, sucuktan baharata birçok ürünün ambalajında kullanılıyor.

Yaklaşık 17 yıl kamuda fizyoterapist olarak görev yaparken kendi iş yerini kurma kararı alan Aytekin, aldığı hibe ve kredi destekleriyle açtığı imalathanesinde ürettiği ürünleri, Afyonkarahisar’daki pek çok firmanın yanı sıra Denizli, Uşak, Kütahya ve Konya gibi illere gönderiyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) "Girişimcilik Destekleme Projesi"ne katılan Aytekin, aldığı 50 bin lira hibe ve 100 bin lira kredi desteğiyle Organize Sanayi Bölgesinde iş yeri açtı.

Girişimci Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılarak sertifikasını aldığını söyledi.

Günümüzde üretimi yapılan neredeyse her ürünün mutlaka bir ambalaja girdiğini belirten Aytekin, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar’da bu sektörün önünün açık olduğunu hissettim. Özellikle lokum, sucuk, mermer ve elektronik eşyalar müşterinin önüne çıkmak için bir ambalaja giriyor. Yani piyasada böyle geniş bir pazarın olduğunu anlayınca 'ben bu işi yapabilirim' dedim. Önce sektöre ilişkin araştırmalar yaptım. Sonrasında bu işe girmeye karar verdim."

- Oluklu mukavvadan koli üretiyor

Aytekin, kurduğu imalathanede oluklu mukavvadan istenilen kalite ve dayanıklıkta koli üretimi yaptıklarını anlattı.

Afyonkarahisar’da lokum, sucuk ve mermer ihracatı yapan pek çok firma için üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Aytekin, "Firmalar, ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olma üzere, birçok Avrupa, Asya ve Arap ülkelerine bizim ürettiğimiz kolilerle ihracat yapıyor. Yine yurt içinde birçok markette ürünlerin, ürettiğimiz ambalajlar ile tüketime sunulduğunu görmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

- Hedefi dünya standartlarında üretim

Aytekin, yeni yatırımlarla üretimi artırarak sektörde daha kurumsal firmalara hizmet vermeyi hedeflediğini dile getirdi.

İşletmesinde daha çok kişiye istihdam sağlamayı istediğini vurgulayan Aytekin, şöyle devam etti:

"İleri teknoloji makinelerle daha kaliteli ve dayanıklı ürünler üretmeyi amaçlıyorum. Afyonkarahisar’da dünya standartlarında üretim yapan bir fabrika oluşturmayı istiyorum. Bu iş, Amerika’da, Almanya’da, İngiltere’de nasıl yapılıyorsa, Afyonkarahisar’da da aynı seviyeye getirmek temel hedefim."

Aytekin, iş hayatına atılma kararının çevresinde şaşkınlıkla karşılandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Doktorlardan ve diğer sağlık çalışanlarından, 'Sende iyi cesaret var', 'Türkiye’de ticaret yapmak zor' ve 'Nasıl becerdin' diyenler oldu. İşimden çok memnunum. Bana göre ticaret ve sanayinin verdiği zevki hiçbir iş vermiyor.. Türkiye'deki pek çok firmaya hizmet vermeye çalışıyor, istihdam sağlıyoruz. KOSGEB aracıyla aldığımız büyük desteklerden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Girişimci ruhu olan arkadaşlarımız gerekli araştırmaları yaparsa birçok kolaylık ve desteklerin olduğunu göreceklerdir."

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Enver Aytekin fizyoterapist girişimci Girişimcilik KOSGEB

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