DHA EKONOMİ - TMSF: Tamamlanacak projelerde oluşacak satılabilir daireler yine EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH tarafından yurt dışından ağırlıklı olarak pazarlanacaktır. Satışlardan sağlanan gelirler ülkemize sermaye girişi sağlamış olacaktır.

