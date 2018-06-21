DHA EKONOMİ - TMSF: Tamamlanacak projelerde oluşacak satılabilir daireler yine EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH tarafından yurt dışından ağırlıklı olarak pazarlanacaktır. Satışlardan sağlanan gelirler ülkemize sermaye girişi sağlamış olacaktır.
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