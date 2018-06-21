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FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

DHA EKONOMİ - TMSF: Dumankaya Grubu ve Fi Yapı Grubu ile EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital işbirliğinin yarım kalan projelerin tamamını bitirmek üzere yurt dışından 450 milyon euro kredi tahsis etmiş bulunmaktadır.

DHA EKONOMİ - TMSF: Dumankaya Grubu ve Fi Yapı Grubu ile EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital işbirliğinin yarım kalan projelerin tamamını bitirmek üzere yurt dışından 450 milyon euro kredi tahsis etmiş bulunmaktadır.

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Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracakCevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak
Kayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdiKayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi
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