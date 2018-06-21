DHA EKONOMİ - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yabancı yatırımcılar EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital'in Fi Yapı ve Dumankaya projelerinin yurt dışı satışları sonucunda Türkiye'ye sermaye girişi olacağını açıkladı.
Pazardaki soğan hem gözleri hem cepleri yaktı! Kilosu 7 lira oldu
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı
Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı? Gözler seçimde
Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum