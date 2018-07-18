Google, AB'nin 4.34 milyar euroluk cezası üzerine açıklama yaptı:
"Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon’un kararını temyize götüreceğiz
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