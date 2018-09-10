DHA EKONOMİ - Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1.5 azalırken, sanayi sektörü yüzde 4.3 ve inşaat sektörü yüzde 0.8 arttı.



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