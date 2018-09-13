DHA EKONOMİ - İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi iptal edildi.
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