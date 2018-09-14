DHA EKONOMİ - Cari işlemler açığı Temmuz'da, geçen yılın aynı dönemine göre 2.96 milyar dolar düşüşle, 1 milyar 751 milyon dolara indi
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