DHA EKONOMİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni Ekonomi Programı (YEP): 2020 yılında yüzde 3.5 ve 2021 yılından itibaren yüzde 5.0 büyme sağlayarak büyümeyi sürdürülebilir hale getirerek sağlam temeller üzerine oturtmak temel amacımız olacak.

