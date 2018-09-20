DHA EKONOMİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni Ekonomi Programı (YEP) beş temel alandaki hedeflerimiz ve tedbirler üzerine kurguladık. Bu alanlar enflasyon, kamu maliyesi istihdam ve cari açık ile bankacılık ve reel sektör alanları oldu.

