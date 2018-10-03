DHA EKONOMİ - Enflasyon verisi sonrası dolar 6.0 liradan 6.05 liraya, euro 6.96 liradan 7.01 liraya yükseldi
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