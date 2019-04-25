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FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

DHA EKONOMİ - MB : Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.

DHA EKONOMİ - MB : Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

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