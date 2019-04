Florya Flyinn Gurme CarrefourSA yenilenerek açıldı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, 5 milyon TL yatırımla tasarımından ürün gamına, alışveriş ortamından farklı damaklara hitap eden lezzetlerine kadar yenilediği Florya Flyinn Gurme marketini müşterileriyle buluşturdu.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA'nın İstanbul Florya’da yenilediği Flyinn Gurme marketi, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve icra kurulu üyelerinin katılımıyla hizmete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Gurme marketlerinin özgün bir tasarıma, geniş bir ürün gamına ve rahat alışveriş imkanına sahip olduğunun belirtti.

Florya'nın kendine has tarzıyla yaşam merkezi olma özelliğini koruyan, İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkati çeken Kartallıoğlu, "Uzun zamandır faaliyet gösterdiğimiz Florya’daki marketimizi, bölgenin yapısı ve semt sakinlerinin beklentileri doğrultusunda 5 milyon TL yatırımla Gurme formatında yenileyerek müşterilerimizle buluşturduk. Toplam iki bin metrekare satış alanına sahip Flyinn Gurme marketimizde müşterilerimize adeta bir gurme gibi alışveriş yapabilecekleri çeşit ve kalitede ürün sağlıyoruz. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğün için her damak tadına uygun ürünler bir yana alışılagelmişin dışındaki lezzetleri de Gurme marketlerimize getiriyoruz. Yükselen yıldızımız Gurme marketlerimizle müşterilerimiz için adeta bir lezzet deneyimleme platformu olarak hizmet veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.