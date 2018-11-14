FİNANS

Flybe, satış görüşmeleri yapıyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

İngiliz hava yolu şirketi Flybe, şirketin satışı için bazı stratejik operatörlerle görüşmeler yapıldığını duyurdu

LONDRA (AA) - İngiliz hava yolu şirketi Flybe, şirketin satışı için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Merkezi Exeter’de bulunan Flybe'den yapılan açıklamada, bazı stratejik operatörlerle şirketin satışı için görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Flybe'nin, tedbir planları kapsamında, gelecek dönemde planlanan uçuş sayısını da azaltabileceği kaydedildi.

Flybe, geçen ay toplam zararının 2018 sonunda yaklaşık 22 milyon sterlin olabileceğini belirterek, İngiliz sterlinindeki değer kaybı, azalan tüketici talebi ve artan yakıt fiyatlarının şirketi olumsuz etkilediğini vurgulamıştı.

Şirketin Londra borsasındaki hisseleri, eylül ayından bu yana yüzde 75 değer kaybetti.

Şirket, 2010 yılında Londra borsasında işlem görmeye başladı. O dönemde 215 milyon sterlin olan şirketin değeri, şu anda yaklaşık 25 milyon sterlin seviyesinde bulunuyor.

1979 yılında kurulan Flybe, toplam 78 uçakla ülkenin London City, Southampton, Cardiff, Aberdeen ve Norwich gibi küçük hava alanlarından İngiltere'deki şehirlere ve Avrupa'ya sefer yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Flybe havayolu ingiltere Londra

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